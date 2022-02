Vlahovic affonda il Sassuolo e si prende la ' sua' Fiorentina in semifinale

Advertising

TychoBrahe29 : @ASRomaMe Chiaro Ma dopo Bergamo un senso lo avevo trovato. Mai creduto nella Champions, ma in una cosa dignitosa S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic affonda

... Perin 6.5; De Sciglio 6 (16' st Morata 6), Bonucci 6.5, de Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6, Zakaria 6.5 (16' st Locatelli 6), Arthur 5 (25' st Rabiot sv), McKennie 7; Dybala 7,7 (45' ...Berardi 5,5: noncome dovrebbe, sostituito dopo un'ora pensando alla Roma (14' st Defrel 5,...5: un po' troppo leggero) Scamacca 6,5: il duello a distanza conpassa in secondo piano, ...Inarrestabile Vlahovic, decide la partita va a prendersi la semifinale di Coppa Italia contro la sua Fiorentina. Il Sassuolo crolla solo nel finale sotto i colpi dei bianconeri, grazie a Pegolo ...Juve-Sassuolo: Vlahovic colpisce ancora Primo tempo divertente ... E’ decisivo in occasione del vantaggio della Juve al 3', quando un suo affondo sulla fascia sinistra dà il via all’azione che porta ...