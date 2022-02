Verona | intervento riuscito per Pandur | il comunicato

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilhala perfetta riuscita dell’chirurgico per il portiereAttraverso una nota ufficiale, ilhala perfetta riuscita dell’chirurgico a cui si è sottoposto il portiere. IL– «HellasFC rende noto che nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, il calciatore Ivorè stato sottoposto adchirurgico per la riparazione della rottura del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla destra. L’, eseguito dal Professor Alex Castagna presso l’Istituto Clinico Humanitas dì Rozzano (Milano), è tecnicamente. Il calciatore ...

Advertising

fantapiu3 : #Verona: intervento riuscito per Pandur #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Verona. Pandur operato alla spalla, 'Intervento riuscito' - HofficialNews : Nota Ufficiale Hellas #Verona: il portiere croato classe 2000, Ivor #Pandur, è stato sottoposto ad intervento chiru… - samilsocialista : RT @Fratellonumero2: A Verona una scuola ha invitato lo storico Eric Gobetti a parlare delle foibe: sindaco, consiglieri comunali e associa… - ScientificGenre : RT @Fratellonumero2: A Verona una scuola ha invitato lo storico Eric Gobetti a parlare delle foibe: sindaco, consiglieri comunali e associa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona intervento

... promosso dalla Rete Scuole e Territorio: Educare insieme di, con l'istituto Copernico ... Su pressioni del sindaco e della Giunta, per "controbilanciare" l'di Gobetti la dirigente ...A seguire la trascrizione integrale dell'introduttivo di Tomaso Montanari, rettore dell'... Eric Gobetti, avrebbe dovuto tenere nella stessa giornata una lezione in un liceo di, ma ...Attraverso una nota ufficiale, il Verona ha comunicato la perfetta riuscita dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposto il portiere Pandur. IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC rende noto che nella ...La speranza dello staff azzurro è quella di recuperarlo per la gara contro l’Hellas Verona in programma il prossimo 13 marzo L’intenzione del Napoli è quella di evitare l’intervento chirurgico e ...