Vedere la tutela dell’ambiente in Costituzione fa venire i brividi! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aver inserito finalmente l’ambiente nella Costituzione italiana è un passaggio importantissimo, sia a livello ideale, perché parliamo del caposaldo su cui poggia l’intera normativa che regola la convivenza civile, sia a livello giuridico, perché è stato modificato l’articolo 9, uno dei principi fondamentali della Carta. Ora non bisognerà più ricorrere ad artifizi giuridici, non bisognerà richiamare più articoli per invocare la copertura costituzionale dell’ambiente, perché questa parola, insieme a “biodiversità”, “ecosistemi” e “animali”, trova il suo posto in Costituzione, e che posto! Valori fondamentali ricevono una tutela esplicita e non più implicita, un’evoluzione in linea con le attese dei cittadini, che ha avuto il sostegno parlamentare più ampio immaginabile. Un bel segnale davvero, al quale però bisognerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aver inserito finalmente l’ambiente nellaitaliana è un passaggio importantissimo, sia a livello ideale, perché parliamo del caposaldo su cui poggia l’intera normativa che regola la convivenza civile, sia a livello giuridico, perché è stato modificato l’articolo 9, uno dei principi fondamentali della Carta. Ora non bisognerà più ricorrere ad artifizi giuridici, non bisognerà richiamare più articoli per invocare la copertura costituzionale, perché questa parola, insieme a “biodiversità”, “ecosistemi” e “animali”, trova il suo posto in, e che posto! Valori fondamentali ricevono unaesplicita e non più implicita, un’evoluzione in linea con le attese dei cittadini, che ha avuto il sostegno parlamentare più ampio immaginabile. Un bel segnale davvero, al quale però bisognerà ...

