Twilight | Edward o Jacob | chi è l’uomo per te? QUIZ

Advertising

miuumiyy : comunque tananai è l’incrocio perfetto tra edward e jacob di twilight perché ha gli occhi infossati però c’ha 38 gr… - mezzoradisoIe : mia sorella sta guardando twilight e la scena in cui bella entra in classe e edward quasi sbocca mi farà sempre pisciare sotto - SimiWonderland : RT @ValerioLivia: Vi sono certe forme di silenzio in cui le parole non sono necessarie, eppure la comprensione è ben chiara: a volte sono… - rachi_2808 : RT @FePi01p1: Raga la seconda pizza è Edward Cullen in Twilight #jeru - FePi01p1 : Raga la seconda pizza è Edward Cullen in Twilight #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Twilight Edward

Everyeye Cinema

... l'attore 35enne ha però riflettuto anche sui suoi ruoli passati, tra cui quelli di Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco e del vampiroCullen nella saga di. ...... si è lasciato andare a una serie di confessioni riguardanti il suo provino per. Come noto infatti Pattinson ha vestito i panni diCullen per l'intera saga dedicata ai vampiri nati ...The actor has for the past several years did a great job in distancing himself from his most famous role as the vampire Edward Cullen in The Twilight franchise by picking smaller movies and roles. His ...tra cui quelli di Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco e del vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight. Riguardo all'ingresso in scena di Cedric nel quarto episodio ...