Tsitsipas accoglie Enqvist nel suo team | “Lo rispetto molto | il suo aiuto sarà fondamentale”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “ha grande esperienza sul tour e lo. Thomas è qui per aiutarmi e per farmi vedere le cose da un punto di vista differente. In Laver Cup e stato nostro vice capitano e mi sono trovato bene con lui, lo conoscevo già prima. C’è una bella energia tra noi”. Con queste parole, dopo aver vinto il suo match di secondo turno al torneo Atp di Rotterdam, Stefanosha parlato dell’inserimento dell’ex tennista svedese Thomasnel suo: “è un’aggiunta al mio, ecco cos’è. Per me èaggiungere lui al mio”. SportFace.