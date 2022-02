Truffa su fondi Covid | 10 arresti nell' operazione Warranty

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La guardia di finanza ha smantellato un'organizzazione attiva in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna che, con false identità, otteneva finanziamenti come "fondo garanzia" e prestiti bancari. ...

Unada più di 20 milioni di euro. Dieci le persone arrestate, otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l'operazione 'Warranty', ...Unada più di 20 milioni di euro. Dieci le persone arrestate, otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti, da dove è partita l'operazione 'Warranty', ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...La guardia di finanza ha smantellato un’organizzazione attiva in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna che, con false identità, otteneva finanziamenti come «fondo garanzia Covid» e prestiti bancari.