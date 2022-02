The Miz: “Adoro essere odiato dai fan” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il fatto che The Miz sia uno dei talenti più decorati della storia della WWE del periodo moderno è un dato di fatto. Alla corte di McMahon ha vinto numerosi titoli, condotto alcuni programmi e recitato in alcuni film ed ha addirittura avuto un Main Event in quel di Wrestlemania. Nonostante tutte queste soddisfazioni non si è mai guadagnato l’affetto dei fan che non lo gradiscono appieno. Ma a lui interessa ben poco. Infatti in una recente intervista ha dichiarato che adora questa situazione. Feel free to be hated “L’universo WWE, i nostri amati fan, non mi considerano di certo un gentleman. Loro mi chiamano arrogante, egoista e la persona peggiore al mondo. Come quando mi incammino verso il ring, mi fischiano e mi urlano che faccio schifo. Per me non è altro che un complimento!”. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il fatto che The Miz sia uno dei talenti più decorati della storia della WWE del periodo moderno è un dato di fatto. Alla corte di McMahon ha vinto numerosi titoli, condotto alcuni programmi e recitato in alcuni film ed ha addirittura avuto un Main Event in quel di Wrestlemania. Nonostante tutte queste soddisfazioni non si è mai guadagnato l’affetto dei fan che non lo gradiscono appieno. Ma a lui interessa ben poco. Infatti in una recente intervista ha dichiarato che adora questa situazione. Feel free to be hated “L’universo WWE, i nostri amati fan, non mi considerano di certo un gentleman. Loro mi chiamano arrogante, egoista e la persona peggiore al mondo. Come quando mi incammino verso il ring, mi fischiano e mi urlano che faccio schifo. Per me non è altro che un complimento!”.

