Terremoto in Emilia Romagna, altre lievi scosse nella notte (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - altre lievi scosse di Terremoto si sono verificate nella notte in Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell'Ingv, la prima, di magnitudo 2.32, è stata registrata alle 23.26, la seconda di magnitudo 2.43, alle 4.02, e l'ultima, di magnitudo 2.0, alle 4.48. Nessun danno significativo a persone o strutture. Le scosse di Terremoto che ieri sera hanno interessato l'Emilia, con epicentro nel reggiano, sulla base delle prime, tempestive verifiche durante l'intera nottata non hanno avuto fortunatamente conseguenze. L'effetto più grosso è stata la paura, in un territorio già colpito dal grave Terremoto di dieci anni fa e, in particolare a ...

