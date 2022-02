Samsung Galaxy S22 Ultra: caratteristiche tecniche, fotocamera, RAM, memoria interna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Samsung ha presentato il Galaxy S22 Ultra. Unisce il meglio di due eredità di smartphone: la potenza della serie Note e la fotocamera e le prestazioni di livello professionale della serie S. Dotato di una S Pen integrata, funzionalità video e notturne avanzate e un’autonomia della batteria superiore al giorno, il Galaxy S22 Ultra è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Samsung Galaxy S8: ecco le migliori cover in assoluto Samsung Galaxy Tab S2: arriva Android Nougat negli USA Top di gamma a confronto: A9 VS Galaxy S9 Galaxy S10 aggiornamento Android 10 è disponibile ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha presentato ilS22. Unisce il meglio di due eredità di smartphone: la potenza della serie Note e lae le prestazioni di livello professionale della serie S. Dotato di una S Pen integrata, funzionalità video e notturne avanzate e un’autonomia della batteria superiore al giorno, ilS22è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::S8: ecco le migliori cover in assolutoTab S2: arriva Android Nougat negli USA Top di gamma a confronto: A9 VSS9S10 aggiornamento Android 10 è disponibile ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Galaxy Watch 4 e futuri smartwatch: sino a 4 anni di aggiornamenti One UI e Wear OS - Kaname86 : RT @italianarmyfam_: ?? Nuovi scatti promozionali dei BTS per Samsung Galaxy S22?? @BTS_twt #GalaxyxBTS #GalaxyS22Ultra #GalaxyS22 https://… - Alyson30013630 : RT @italianarmyfam_: ?? Nuovi scatti promozionali dei BTS per Samsung Galaxy S22?? @BTS_twt #GalaxyxBTS #GalaxyS22Ultra #GalaxyS22 https://… - xoliverx27 : RT @italianarmyfam_: ?? Video e immagine promozionale dei BTS per il nuovo Samsung Galaxy S22. #SamsungUnpacked #GalaxyxBTS @BTS_twt #BTS… - mondomobileweb : WindTre, nuova lista smartphone a rata zero: aggiunti Samsung Galaxy A22 5G e due TCL -