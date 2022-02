Running | Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K posticipata all’11 giugno

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La; 10K è statadi tre settimane su indicazione del Comune di. La manifestazione internazionale di, prevista inizialmente per sabato 21 maggio e organizzata da Venice, si disputerà nella giornata di sabato 11. Decisivo ai fini della scelta il rischio di sovrapposizione con le elezioni comunali. Si è preferito dunque collocare l’evento durante la seconda settimana del mese di, dopo la Festa della Repubblica e della Pentecoste. Ricordiamo che anche la scorsa edizione si corse in questo mese a causa dell’emergenza sanitaria. Una scelta che fu particolarmente apprezzata da tutti i partecipanti. SportFace.

Passati i quaranta, è arrivata la passione per il. "Inizialmente faceva qualche corsetta ... come "la Stravicenza, la Strarzignano, la 10 miglia di Camisano, la mezza maratona di. Poi ha ......La partita originariamente in programma questa domenica in trasferta controè stata infatti rinviata a causa di un focolaio di sei positivi nel gruppo squadra valgobbino. Dal calcio al:...... Moonlight Half Marathon & 10K è stata posticipata di tre settimane su indicazione del Comune di Jesolo. La manifestazione internazionale di running, prevista inizialmente per sabato 21 maggio e ...Venezia, 9 febbraio 2022 - La Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K anche quest’anno si correrà nel mese di giugno e più precisamente sabato 11 giugno. Inizialmente la scelta era caduta su sabato 21 ...