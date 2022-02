Riforma Csm: l’ipocrisia è inevitabile ma tocca a noi scegliere quanta ne vogliamo al potere (Di giovedì 10 febbraio 2022) Osservava François La Rochefoucauld che “l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù”. Ed è già atto ipocrita disprezzarla, perché essa è ciò che rende la vita e la convivenza possibili non ferendo inutilmente l’altro e dicendo qualche bugia per evitare conflitti. Nella vita privata, poi, un po’ di tacita ipocrisia è elemento di valore morale e buone maniere. Nella vita pubblica, nelle funzioni di rilievo pubblico e in politica, invece, è un’altra faccenda. Di chi ricopre un ruolo pubblico si vuol conoscere tutto, il vero dietro la maschera del potere, al di là del cliché sui vizi privati e sulle pubbliche virtù. Non si scomodino, però, La Rochefoucald, o l’Ambiguity of Hypocrisis di Simone De Beauvoir o il Political Hypocrisy: The Mask of Power di David Runciman per giungere a elogiare l’ipocrisia nella sua forma meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Osservava François La Rochefoucauld che “è un omaggio che il vizio rende alla virtù”. Ed è già atto ipocrita disprezzarla, perché essa è ciò che rende la vita e la convivenza possibili non ferendo inutilmente l’altro e dicendo qualche bugia per evitare conflitti. Nella vita privata, poi, un po’ di tacita ipocrisia è elemento di valore morale e buone maniere. Nella vita pubblica, nelle funzioni di rilievo pubblico e in politica, invece, è un’altra faccenda. Di chi ricopre un ruolo pubblico si vuol conoscere tutto, il vero dietro la maschera del, al di là del cliché sui vizi privati e sulle pubbliche virtù. Non si scomodino, però, La Rochefoucald, o l’Ambiguity of Hypocrisis di Simone De Beauvoir o il Political Hypocrisy: The Mask of Power di David Runciman per giungere a elogiarenella sua forma meno ...

Advertising

fattoquotidiano : Csm, tutti chiedono la riforma: ma Cartabia nasconde gli emendamenti e ignora il ddl Bonafede (già pronto) anti-cor… - fattoquotidiano : LA LEGGE SUL CSM Il presidente della Repubblica bacchetta i magistrati: “Chiudere l’iter sul Consiglio”. Ma la Bo… - riotta : #Mattarella invoca infine la riforma e la fine degli scontri fra i magistrati. Boato del Parlamento. Ora presiedend… - Unicost2 : 'PER IL CSM MEGLIO IL VOTO PROPORZIONALE' Intervista a Rossella Marro, presidente @Unicost2 su Avvenire di oggi La… - Affaritaliani : Riforma Csm, magistrati in politica. Partiti: 'Norma ad personam per Garofoli' -