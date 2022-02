Pomezia | lascia un altro consigliere della maggioranza Fucci | «Sesto in quattro anni | M5S inaffidabile»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Uncambio nellatargata Movimento 5 Stelle a. Giulia Pizzuti ha infattito il suo ruolo e al suo posto è subentrato Stefano Maggio, con il “cambio” ufficializzato stamani durante il Consiglio comunale. «A Stefano, amico di vecchia data, il mio personale augurio di buon lavoro. Sono certo che sarà un valore aggiunto per l’intera comunità pometina. Ringraziamo Giulia per l’impegno e la passione che ha messo nel suo incarico», ha dichiarato il Sindaco diAdriano Zuccalà nel commentare il passaggio di consegne. DimissioniM5S, l’attaccoLega: «in quasi, sono inaffidabili» La notizia è stata commentata dall’ex Sindaco Fabio, ...

