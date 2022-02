Piero Pelù compie 60 anni: «La cosa di cui vado più fiero? Essermi occupato delle mie figlie» (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'artista, padre di tre figlie avute da due donne diverse, dal 2019 è felicemente sposato con la direttrice d'orchestra Giovanna Fratta. Ma a un quarto erede non ci pensa proprio: «Non mi vedo a 76 anni a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca» Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'artista, padre di treavute da due donne diverse, dal 2019 è felicemente sposato con la direttrice d'orchestra Giovanna Fratta. Ma a un quarto erede non ci pensa proprio: «Non mi vedo a 76a litigare con un adolescente, ad aspettarlo in incognito con baffi finti e occhiali fuori da una discoteca»

Advertising

Corriere : I 60 anni di Piero Pelù: «Salvo dall’eroina, inferno della mia generazione» - Corriere : «Grignani non l’ho visto, ero a Verona, a un concerto di mia moglie: io, per conto mio, sono una gazza ladra... Ho… - CuoreRoberto : Tanti auguri a Piero Pelù che oggi compie 60 anni ?????? - lillydessi : Buon Compleanno Piero Pelù, il leader dei Litfiba compie 60 anni - TGCOM - TweetNotizie : Piero Pelù compie 60 anni e torna in tour: «Salvo dall'eroina per miracolo. Mahmood e Blanco? Bravissimi» -