Phishing Agenzia delle Entrate | “Commissione di osservanza sul registro tributario”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ in atto una pericolosa campagna ditracciante ( ovvero se apri il messaggio sanno che lo hai aperto ed avranno anche il tuo IP ) da parte di un finto ufficio riscossioni dell’. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “ufficioriscossioni@.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire nessun allegato o link. Ecco il testo del messaggio : “Gentile contribuente , dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazioneliquidazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2021, avvengono emerse alcune incoerenze. Le informazioni relative alle incongruenze riscontrate sono ...