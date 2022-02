Nitto ATP Finals 2022 | apre la biglietteria | fino al 14 febbraio prelazione per i rimborsati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nitto ATP

Nel frattempo, però, sono state completate in meno di due mesi le procedure di rimborso per coloro che, pur avendo acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alleFinals di Torino ...Completate in meno di due mesi le procedure di rimborso per coloro che, pur avendo acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alleFinals di Torino 2021 a causa delle restrizioni anti Covid - 19 alla capienza del Pala Alpitour. Oggi, 8 febbraio, parte la vendita dei biglietti per l'edizione del 2022, in calendario, ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Previsto un diritto di prelazione sull'acquisto dei tagliandi per la prossima edizione a favore di chi era rimasto fuori lo scorso novembre ...