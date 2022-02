Napoli-Inter | designato l’arbitro | precedente curioso sull’ultima partita con gli azzurri

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della SSC, saràDoveri di Roma a dirigere, 25esima giornata di Serie A. Assistenti: Costanzo-Bindoni. IV Uomo: Cosso. VAR: Di Paolo-Valeriani Doveri L’ultima volta che Doveri diresse glifu proprio contro l’la scorsa stagione al Maradona, precisamente1-1 del 18 aprile 2021. I precedenti conromano in Serie A Questi tutti gli altri i precedenti conromano in Serie A.-Novara 2-0 il 21 aprile 2012-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013-Sassuolo 1-1 il 25 settembre ...

La vittoria della Coppa d'Africa ha avuto grande risonanza ache ritiene Kalidou un proprio figlio adottivo al punto che ne è stata richiesta (insieme a Mertens) la cittadinanza onoraria. KK ...Commenta per primo L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali pergara valida per la 25esima giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno.sabato ore 18.00 Doveri Costanzo - Bindoni Iv: Cosso Var: Di Paolo Avar: Valeriani(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images). “Sabato – annuncia la medesima fonte – farà parte dei convocati che affronteranno l’Inter“ NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 30: Adam Ounas of SSC Napoli runs with ...Sabato alle ore 18 l'Inter capolista farà visita al Napoli, primo inseguitore insieme al Milan, una partita cruciale per la lotta allo scudetto che secondo l'ex direttore degli azzurri rappresenta il ...