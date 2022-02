Milly Carlucci e il “furto subito” in RAI: no a Ballando con le Stelle, accordo strappato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brutto colpo per la nota conduttrice Milly Carlucci che si è ritrovata a dover fare i conti con un cocente rifiuto: la situazione La conduttrice Milly Carlucci (screenshot RaiPlay)La conduttrice Milly Carlucci tra poche ore sarà nuovamente in prima serata con Il Cantante Mascherato. Una importante occasione per lei divenuta in questi anni un volto storico di casa Rai. Una posizione di forza che non ha però protetto la conduttrice anche da alcuni dolorosissimi rifiuti. In queste ore è emerso infatti un retroscena inaspettato ovvero la decisione di Drusilla Foer di rifiutare l’invito della Carlucci in occasione dell’ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, il rifiuto di ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brutto colpo per la nota conduttriceche si è ritrovata a dover fare i conti con un cocente rifiuto: la situazione La conduttrice(screenshot RaiPlay)La conduttricetra poche ore sarà nuovamente in prima serata con Il Cantante Mascherato. Una importante occasione per lei divenuta in questi anni un volto storico di casa Rai. Una posizione di forza che non ha però protetto la conduttrice anche da alcuni dolorosissimi rifiuti. In queste ore è emerso infatti un retroscena inaspettato ovvero la decisione di Drusilla Foer di rifiutare l’invito dellain occasione dell’ultima edizione andata in onda dicon le, il rifiuto di ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - zazoomblog : Ballando con le stelle Addio al volto storico del programma tanto amata. L’annuncio in lacrime di Milly Carlucci sc… - Giorgio32654676 : RT @MezzogiornoRai1: 'Sono Milly e chiamo da Roma'. Impossibile non riconoscere @milly_carlucci in collegamento con noi dallo studio del @I… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? In collegamento a #dettofattorai @SimoneDeep parla del rapporto speciale con @milly_carlucci: 'Milly è una figura pro… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? Sanremo e la direzione artistica del Festival, a #dettofattorai @milly_carlucci rivela: 'Sarebbe una sfida gigantesca… -