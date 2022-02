Milan, spesi 432 milioni in dieci anni: ecco la classifica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milan tra i club che hanno speso di più nel corso dell'ultimo decennio. È il secondo in Italia però. Questa la classifica completa. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022)tra i club che hanno speso di più nel corso dell'ultimo decennio. È il secondo in Italia però. Questa lacompleta.

Advertising

Rossoneroo7 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, 432 milioni spesi in 10 anni. Ecco la classifica dei club che hanno speso di più - uomo_ragno : RT @FMCROfficial: Il Milan ha speso 432 milioni di euro in 10 anni. 289 milioni li hanno spesi in 2 anni Mirabelli e Leonardo, negli altri… - FMCROfficial : Il Milan ha speso 432 milioni di euro in 10 anni. 289 milioni li hanno spesi in 2 anni Mirabelli e Leonardo, negli… - Webtvmilan1899 : Gazzetta - Milan, 432 milioni spesi in 10 anni. Ecco la classifica dei club che hanno speso di più… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, 432 milioni spesi in 10 anni. Ecco la classifica dei club che hanno speso di più: La Gazzetta del… -