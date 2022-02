Mercoledì 9 febbraio in FVG 1959 nuovi contagi e 14 decessi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio in Friuli Venezia Giulia su 7.552 tamponi molecolari sono stati rilevati 612 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,10%. Sono inoltre 11.680 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.347 casi (11,53%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 40, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 429. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 40-49 anni (18,02%), seguita dalla 50-59 (15,52%) e 30-39 (13,37%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone: una donna di 99 anni di Monfalcone (deceduta in una Rsa), un uomo di 95 anni di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022)in Friuli Venezia Giulia su 7.552 tamponi molecolari sono stati rilevati 612, con una percentuale di positività dell’8,10%. Sono inoltre 11.680 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.347 casi (11,53%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 40, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 429. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 40-49 anni (18,02%), seguita dalla 50-59 (15,52%) e 30-39 (13,37%). Nella giornata odierna si registrano idi 14 persone: una donna di 99 anni di Monfalcone (deceduta in una Rsa), un uomo di 95 anni di ...

