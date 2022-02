Maturità 2022, seconda prova diversa per ogni istituto (e cambia il punteggio): come sarà l'esame (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo giorni di proteste, manifestazioni e occupazioni da parte degli studenti, arrivano alcune modifiche all'ordinanza che definisce la modalità in cui si terranno gli esami di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo giorni di proteste, manifestazioni e occupazioni da parte degli studenti, arrivano alcune modifiche all'ordinanza che definisce la modalità in cui si terranno gli esami di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maturità, le ordinanze per gli esami sono state trasmesse alle Camere. Cambia il punteggio, il triennio avrà lo ste… - fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - smilypapiking : RT @salfasanop: La seconda prova decisa, non dalla commissione alla vigilia dello scritto, ma dalla scuola, con molti giorni di anticipo. S… - matteocacciola : Non si cambiano le regole del gioco in corso: ma cosa stiamo insegnando a questi ragazzi di oggi, a barare?… -