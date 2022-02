LIVE – Skeleton femminile con Margaglio, Pechino 2022: prima e seconda heat in DIRETTA (Di venerdì 11 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di prima e seconda heat della gara di Skeleton femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello dello Yanqing National Sliding Centre scendono sul ghiaccio anche le donne dello Skeleton, con l’azzurra Valentina Margaglio che proverà ad avvicinarsi al podio. L’appuntamento è per le ore 2.30 italiane di venerdì 11 febbraio con la prima heat, mentre dalle 4.00 è in programma la seconda. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Latestuale didella gara diai Giochi Olimpici invernali di. Sul budello dello Yanqing National Sliding Centre scendono sul ghiaccio anche le donne dello, con l’azzurra Valentinache proverà ad avvicinarsi al podio. L’appuntamento è per le ore 2.30 italiane di venerdì 11 febbraio con la, mentre dalle 4.00 è in programma la. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con unascritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer dominante nelle due manche Bagnis sfiora la top 10 - #Skeleton… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: al via la prima manche! - #Skeleton #Olimpiadi #DIRETTA: #prima - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra poco al via la prima manche - #Skeleton #Olimpiadi #DIRETTA: #prima -