Lega Serie A, incontro informale tra i club verso riforma statuto: obiettivo evitare commissariamento (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ultimi giorni di "speranza" per la Lega Serie A, che deve cambiare il proprio statuto per evitare il commissariamento da parte della Figc. Nelle prossime ore si terrà un incontro informale tra i 20 club, dopo i botta e risposta delle scorse settimane che hanno coinvolto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il numero uno della Figc Gabriele Gravina. Il tema scottante è quello delle maggioranze, che dovrebbe passare alla maggioranza semplice dall'attuale maggioranza dei tre quarti. In questo modo la Figc auspica di evitare situazioni con "minoranze di blocco". La Lega Serie A però ha inviato nei giorni scorsi una lettera, firmata da tutti i 20 ...

