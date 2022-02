“L’alito di formaggio scaduto” GF Vip | news bomba sull’igiene | “Piedi lerci | capelli luridi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non ci sta Clarissa Selassié che risponde in maniera netta alle accuse mosse all’interno del GF Vip da Delia Duran. L’ex compagna/moglie di Alex Belli infatti, ha sparlato (e non poco) della pulizia personale della sorella Jessica. La Duran, durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, ha detto: “Tra me e lei non c’è feeling. Io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!“. Ed è qui che entra a gamba tesa Clarissa in difesa della sorella. Tra l’altro, da quando è uscita dalla casa del GF Vip, la giovane Selassié non si è mai fatta problemi a dichiarare cosa pensa, senza limiti o paure. In passato infatti, la giovane Clarissa ha ripetutamente attaccato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, ma anche Manila Nazzaro e ora ...