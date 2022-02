Laboratori e visite guidate allo Zoo di Napoli per imparare a rispettare la natura

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non significa bandire il divertimento da una giornataZoo di, piuttosto impreziosirla con interessanti contenuti affrontando tematiche di approfondimento e dio alla scoperta della. L’offerta di approfondimenti è riccaZoo, spaziando tra i tantidai temi: “Colorati ma perché?”- per scoprire da cosa dipende il colore degli animali, che siano di pelo, di piume o di squame, quale è il motivo delle colorazioni diverse che li aiutano a sopravvivere nel mondole. “Preda o predatore?”- Che siano erbivori, onnivori o carnivori, il mondo degli animali da preda o da predatori, attraverso l’osservazione diretta di reperti animali, quali crani, ossa e denti pera distinguerli in base al tipo di dieta. E ...