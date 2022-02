Koulibaly ai tifosi: “Sono tornato per restare, grazie per l’accoglienza” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Discorsi di Koulibaly al suo arrivo a Napoli Kalidou Koulibaly è tornato questa mattina dal Senegal, dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d’Africa. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 febbraio 2022) Discorsi dial suo arrivo a Napoli Kalidouquesta mattina dal Senegal, dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d’Africa. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petitsene21 : RT @calciomercatoit: ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa dei t… - macina_malick : RT @salv_amoroso: Il ringraziamento di @kkoulibaly26 ai tifosi del #Senegal per l'accoglienza e i festeggiamenti dopo la vittoria della Cop… - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Koulibaly atterrato a Napoli, tifosi senegalesi in delirio per lui - - robypec75 : RT @calciomercatoit: ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa dei t… - Ulisse0672 : RT @SimoneGuadagnoo: Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tanti tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! https://t.co… -