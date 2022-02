Il testo sul 'fine vita' tra requisiti, obiezione di coscienza e sanatoria (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Il testo sul fine vita, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera lo scorso 9 dicembre e poi approdato in Aula per la discussione generale il 13, è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria. Tra le novità più importanti apportate al testo base, l'introduzione dell'obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), e le forze di centrodestra. Il che, tuttavia, non è bastato ad ottenere il voto favorevole di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e FdI. Hanno invece votato sì M5s, Pd, Leu, Italia viva e Più Europa. L'esame è ripreso ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ilsul, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera lo scorso 9 dicembre e poi approdato in Aula per la discussione generale il 13, è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria. Tra le novità più importanti apportate albase, l'introduzione dell'diper medici e personale sanitario e una specificazione più stringente delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), e le forze di centrodestra. Il che, tuttavia, non è bastato ad ottenere il voto favorevole di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e FdI. Hanno invece votato sì M5s, Pd, Leu, Italia viva e Più Europa. L'esame è ripreso ...

