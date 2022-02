Il Principe Carlo d’Inghilterra è risultato positivo al Covid-19 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Carlo positivo al tampone Covid, le ultime notizie dalla famiglia reale. Annullata la trasferta ed agenda bloccata. Il Principe Carlo d’Inghilterra, futuro re, ha contratto nuovamente il Covid: era stato, nel 2020, la prima testa coronata a contagiarsi nella primissima ondata della pandemia. È stato quindi annullato il suo Royal engagement fuori Londra a Winchester, oggi, dopo che il Principe di Galles è risultato positivo. Il Principe Carlo è nuovamente positivo al Covid, sta bene ma è in isolamento Il Principe a 73 anni sta bene ed è in isolamento. Però è molto «dispiaciuto» di dover rinunciare alle trasferte, secondo quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)al tampone, le ultime notizie dalla famiglia reale. Annullata la trasferta ed agenda bloccata. Il, futuro re, ha contratto nuovamente il: era stato, nel 2020, la prima testa coronata a contagiarsi nella primissima ondata della pandemia. È stato quindi annullato il suo Royal engagement fuori Londra a Winchester, oggi, dopo che ildi Galles è. Ilè nuovamenteal, sta bene ma è in isolamento Ila 73 anni sta bene ed è in isolamento. Però è molto «dispiaciuto» di dover rinunciare alle trasferte, secondo quanto ...

