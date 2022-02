I contagi calano di quasi un terzo ma non scende il numero dei decessi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi (649.345 contro 900.027) a fronte di un numero di decessi che non accenna a diminuire (2.587 contro 2.581). Emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. In calo anche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549). "I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe –registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650 mila con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 121.741 casi del 2 febbraio a 92.764 l'8 febbraio (-23,8%). Un ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Nella settimana 2-8 febbraio, rispetto alla precedente, si registra una riduzione di nuovi casi (649.345 contro 900.027) a fronte di undiche non accenna a diminuire (2.587 contro 2.581). Emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. In calo anche i casi attualmente positivi (1.927.800 contro 2.476.514), le persone in isolamento domiciliare (1.908.087 contro 2.455.092), i ricoveri con sintomi (18.337 contro 19.873) e le terapie intensive (1.376 contro 1.549). "I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe –registrano per la seconda settimana consecutiva una netta flessione: circa 650 mila con una riduzione del 27,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni cheda 121.741 casi del 2 febbraio a 92.764 l'8 febbraio (-23,8%). Un ...

