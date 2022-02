Giulia Salemi chiede l’aiuto dei fan attraverso un sondaggio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022)interpella i follower perre una mano e scegliere insieme a loro il regalo per il suo Piertrascorrerà il suo primo San Valentino fuori dalla casa del Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli e sta pensando ad un regalo per il suo partner da fargli per la festa degli innamorati. Vista l’indecisione sul regalo, ha chiestodei suoi numerosissimi follower, sempre attenti e puntuali nel farsi coinvolgere dalla bellissima influencer.infatti è indecisa sul tipo di bracciale da scegliere per il fidanzato. Così dal suo profilo Instagram ha aperto unperre ai suoi follower di partecipare con un voto alla scelta del regalo per l’ex gieffino. Poi si dedica allo shopping per la ...