Giorgio Manetti | l’indiscrezione sul web | il 65enne sta con l’ex di Paolo Brosio?

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora un colpo di scena nell’ambito privato sentimentale di, ex amato corteggiatore di Uomini e Donne, divenuto celebre dopo la sua storia con Gemma Galgani. L’imprenditore fiorentino è stato beccato in compagnia di una giovane influencer: Marialaura De Vitis, conosciuta soprattutto per via della sua relazione con, durata un anno e L'articolo

Advertising

ParliamoDiNews : Marialaura De Vitis e Giorgio Manetti insieme: l`indiscrezione - Gossip Blog #marialaura #vitis #giorgio #manetti… - Tuttogossipnews : #GiorgioManetti, la paparazzata con l’ex di #Brosio: è nata una nuova coppia? ?? - DonnaGlamour : Maria Laura De Vitis dimentica Paolo Brosio con Giorgio Manetti? L’indiscrezione - VelvetMagIta : Giorgio Manetti beccato con l’ex fidanzata di Paolo Brosio: l’indiscrezione [FOTO] #VelvetMag #Velvet - BlogUomini : Uominiedonne per Giorgio Manetti è inaccettabile che Gemma sia ancora in televisione. #uominiedonne #gemmagalgani… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Manetti

Novità in amore per. Il Gabbiano di Uomini e Donne è tornato single e sembra pronto a cercare la sua anima gemella, anche se per la disperazione di Gemma Galgani non si tratta di lei. Il toscano, infatti,...Secondo una fonte, Maria Laura De Vitis e l'ex di Gemma Galgani,potrebbero avere un flirt o una storia d'amore. Sembra una coppia inusuale quella di cui parla Novella 2000 ovvero Maria Laura De Vitis e. I due sono molto distanti per ...Ancora un colpo di scena nell’ambito privato sentimentale di Giorgio Manetti, ex amato corteggiatore di Uomini e Donne, divenuto celebre dopo la sua storia con Gemma Galgani. L’imprenditore fiorentino ...Giorgio Manetti sorprende e si fidanza proprio con lei. La conosciamo tutti. Incredibile, Gemma umiliata pubblicamente. Giorgio Manetti, dopo Gemma si fidanza con lei – LettoQuotidiano.it Il cuore di ...