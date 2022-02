Genova, al via le iscrizioni al 62esimo salone nautico internazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni al 62° salone nautico internazionale, organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si aprono ufficialmente oggi leal 62°, organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma adal 22 al 27 settembre prossimi. L'...

Advertising

ilnautilus : AL VIA LE ISCRIZIONI AL 62° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE DI GENOVA AL VIA LE ISCRIZIONI AL 62° SALONE NAUTICO INT… - dddtriple1 : Devono venire all'Europa.... - CONFETRA : RT @payjumper: Importanti messaggii del Presidente #mariodraghi oggi a Genova. Interventi straordinari del #Governo sul #carobolletta energ… - Pelegrundam : @i_ponzo In realtà il Terzo Valico è importantissimo per rendere competitivo il porto di Genova. Le vecchie galleri… - LinoMantero : Tassa sui rifiuti, un genovese su due non la paga -