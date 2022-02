Foster Wallace e lo specchio deformato dei rapporti tra due sessi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grande ressa di pubblico all’India (ancora in scena fino al 13 febbraio) per le Brevi interviste con uomini schifosi, versione teatrale dei racconti di David Foster Wallace, che pur non avendo mai scritto nulla per la scena, ha prodotto testi già naturalmente pronti a essere detti e impersonati. Dei dialoghi uomo/donna che compongono la raccolta originaria, in scena vanno solo otto su ventitrè, ma già sufficienti a disegnare spigoli e paradossi di ogni rapporto sentimentale e fisico di coppia. A … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Grande ressa di pubblico all’India (ancora in scena fino al 13 febbraio) per le Brevi interviste con uomini schifosi, versione teatrale dei racconti di David, che pur non avendo mai scritto nulla per la scena, ha prodotto testi già naturalmente pronti a essere detti e impersonati. Dei dialoghi uomo/donna che compongono la raccolta originaria, in scena vanno solo otto su ventitrè, ma già sufficienti a disegnare spigoli e paradossi di ogni rapporto sentimentale e fisico di coppia. A … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ramanujando : È...'perennemente in posa per una fotografia che nessuno sta scattando'. Ma che bella è questa definizione di David Foster Wallace! - TheCap98 : @alessiomagno1 Se metti le parole “scrittore” e “DFW” nella stesso tweet, DFW significa una cosa sola: David Foster Wallace. - alfo_lanzieri : un'incapacità di rappresentare l'ideologia, la passione politica e l'impegno. La sinistra, per reazione, diventa mo… - ssalerno2 : David Foster Wallace e le meschinità del maschio contemporaneo - Papryka5 : RT @brunasaracco: 'La verità ti renderà libero. Ma solo quando avrà finito con te' David Foster Wallace Infinite Jest #MaratonaLetterari… -