Foibe | oltraggiato post del Tg2 sullo speciale | Sangiuliano querela

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oltraggio tra i commenti aldell’account Twitter del Tg2 con l’annuncio di unosullenel Giorno del Ricordo. Tra le repliche degli utenti, anche un video di una persona che urina in una cavità carsica e che sembra essere una foiba. “In risa alsull’account Twitter del Tg2 che annuncia losulle, accanto ad altri commenti offensivi è stato addiritturaato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba”, dichiara il direttore del Tg2 Gennaroche annuncia unaal riguardo: “Si tratta di un gesto volgare che offende non solo il nostro lavoro ma soprattutto la memoria di ...

Ancora vergogna sulle. L'odio di sinistra ha rovinato il Giorno del Ricordo , basti pensare al blitz degli ... ma purtroppo non è finita qui: è statoil post dell'account Twitter del ......Usigrai "si unisce alla condanna del Cdr del Tg2 per l'ignobile video inserito fra i commenti social sullo speciale del Tg2 dedicato al giorno del ricordo in memoria dei martiri delle. Alla ...FOIBE, SINDACO FERRARA: "VERGOGNA OLTRAGGIO A TG2 ... riforme e autonomie sul caso del tweet del TG2 oltraggiato nel Giorno del Ricordo.Oltraggio tra i commenti al post dell’account Twitter del Tg2 con l’annuncio di uno speciale sulle Foibe nel Giorno del Ricordo. Tra le repliche degli utenti, anche un video di una persona che urina ...