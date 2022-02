Dynamite 09.02.22 Che spettacolo! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Ci troviamo in quel di Atlantic City, New Jersey, nella splendida cornice del Jim Whelan Boardwalk Hall ed il menù della serata è molto interessante: assisteremo al confronto tra i cinque membri dell’Inner Circle, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo grande innesto e nel main event della serata assisteremo al Texas Deathmatch con in palio il titolo del mondo tra Adam Page e Lance Archer. Lo show si apre con l’arrivo di Wardlow che ‘apparecchia’ il ring con dei cartonati di MJF tratti dal match di settimana scorsa con CM Punk, il Salt of The Earth è pronto a festeggiare la sua storica vittoria di sette giorni fa. PROMO: MJF, trasportato in ring su un trono, afferma di essere il wrestler migliore al mondo ed annuncia che presto diventerà il nuovo campione AEW. Il Salt of The Earth ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo carichi per un nuovo episodio di. Ci troviamo in quel di Atlantic City, New Jersey, nella splendida cornice del Jim Whelan Boardwalk Hall ed il menù della serata è molto interessante: assisteremo al confronto tra i cinque membri dell’Inner Circle, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo grande innesto e nel main event della serata assisteremo al Texas Deathmatch con in palio il titolo del mondo tra Adam Page e Lance Archer. Lo show si apre con l’arrivo di Wardlow che ‘apparecchia’ il ring con dei cartonati di MJF tratti dal match di settimana scorsa con CM Punk, il Salt of The Earth è pronto a festeggiare la sua storica vittoria di sette giorni fa. PROMO: MJF, trasportato in ring su un trono, afferma di essere il wrestler migliore al mondo ed annuncia che presto diventerà il nuovo campione AEW. Il Salt of The Earth ...

AEW Dynamite Report 09-02-2022 The Shield Of Wrestling AEW: Due grandi match annunciati per Dynamite (16 febbraio) Nella notte si è svolta una grandissima puntata di Dynamite (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI) che ha visto il debutto in AEW di Keith Lee.

La AEW raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube La AEW ha raggiunto un importante traguardo social! In seguito all’ultimo episodio di Dynamite, che ha visto i debutti di Jay White e di Keith Lee, nel giro di pochi minuti, la All Elite Wrestling ha ...

