C'erano una volta le foibe, le violenze sulle donne e le vite spezzate (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ce ne sono tante, forse troppe, di pagine oscure e dolorose che fanno parte della storia, quella di tutti noi. Quella che passa per il dolore e per le tragedie, per il sangue e la morte, quella che ci ha privato della nostra umanità e che vorremmo solo dimenticare. Ma cancellare non è possibile perché il compito che siamo chiamati ad assolvere è quello di ricordare affinché gli errori di un tempo non vengano commessi mai più. C'erano una volta le foibe Uno dei capitoli più complessi e neri della storia d'Italia, che ha investito il Venezia Giulia, si intitola massacro delle foibe. Durante, e subito dopo la Seconda Guerra mondiale, i partigiani jugoslavi insieme all'OZNA, hanno scelto la via del riscatto, quella di una giustizia violenta contro i nemici del popolo che ha mietuto ancora vittime.

