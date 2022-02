Caserta, in coma dopo due interventi di bypass gastrico dello stesso chirurgo: la Procura apre un fascicolo (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla vicenda di Angela Iannotta, 28 anni, entrata in coma dopo esser stata operata per due volte dallo stesso chirurgo a distanza di meno di un anno: la giovane donna si era sottoposta a due interventi di bypass gastrico per dimagrire. Al momento è ricoverata all’ospedale di Caserta. L’apertura del fascicolo è avvenuta per la denuncia di lesioni gravissime presentata due giorni fa alla polizia dai legali del marito di Angela, Raffaele e Gaetano Crisileo. Con la denuncia, gli avvocati chiedono di verificare se ci siano eventuali responsabilità del medico per lo stato di salute della giovane donna che è stata operata prima in Abruzzo, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladi Santa Maria Capua Vetere ha aperto unsulla vicenda di Angela Iannotta, 28 anni, entrata inesser stata operata per due volte dalloa distanza di meno di un anno: la giovane donna si era sottoposta a duediper dimagrire. Al momento è ricoverata all’ospedale di. L’apertura delè avvenuta per la denuncia di lesioni gravissime presentata due giorni fa alla polizia dai legali del marito di Angela, Raffaele e Gaetano Crisileo. Con la denuncia, gli avvocati chiedono di verificare se ci siano eventuali responsabilità del medico per lo stato di salute della giovane donna che è stata operata prima in Abruzzo, a ...

