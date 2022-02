Calciomercato Milan | si infiamma la pista Botman | incontro in città con l’agente

(Di giovedì 10 febbraio 2022): si accende laper i rossoneri.del difensore è inIeri il suo agente Nikkie Bruinenberg, era a San Siro. Oggi può essere il giorno giusto per sedersi al tavolo e iniziare a tessere i fili dell’operazione Svenalcon vista all’estate.super interlocutorio evidentemente, ma con altrettanta evidenza il club rossonero vuole cercare di portarsi avanti con il centrale olandese che è ormai da mesi l’obiettivo designato per la difesa. Come riportato da gazzetta.it ci sarà da discutere sulle richieste del Lilla. Di certo Elliott, come sempre, non parteciperà ad aste. Il club francese il mese scorso ha rifiutato un’offerta di oltre 45 milioni dal Newcastle (vera ...

Ieri il suo agente Nikkie Bruinenberg, era a San Siro. Oggi può essere il giorno giusto per sedersi al tavolo e iniziare a tessere i fili dell'operazione Sven Botman al Milan con vista all'estate.