Calciomercato Juventus, stop Chiellini preoccupa: pronta l’alternativa (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’infortunio, ennesimo di Chiellini, ha portato la Juventus a ragionale sul futuro; l’idea è quella di regalare ad Allegri un altro centrale. Un nuovo stop con il rischio di perderlo per i prossimi due mesi; la Juventus, dopo l’ennesimo problema muscolare occorso a Chiellini, sta seriamente pensando di tornare sul mercato (dopo l’acquisto di Federico Gatti) per rinforzare il reparto difensivo. LaPresseLo stop contro il Verona sembra aver deciso di intervenire sul mercato; Chiellini è indubbiamente il difensore più forte che ha la Juventus in rosa. Il problema riguarda una condizione fisica non sempre all’altezza considerando anche una carta d’identità non più giovanissima. Anna Tatangelo, la cantante si sbottona e succede l’impensabile: fan a bocca ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’infortunio, ennesimo di, ha portato laa ragionale sul futuro; l’idea è quella di regalare ad Allegri un altro centrale. Un nuovocon il rischio di perderlo per i prossimi due mesi; la, dopo l’ennesimo problema muscolare occorso a, sta seriamente pensando di tornare sul mercato (dopo l’acquisto di Federico Gatti) per rinforzare il reparto difensivo. LaPresseLocontro il Verona sembra aver deciso di intervenire sul mercato;è indubbiamente il difensore più forte che ha lain rosa. Il problema riguarda una condizione fisica non sempre all’altezza considerando anche una carta d’identità non più giovanissima. Anna Tatangelo, la cantante si sbottona e succede l’impensabile: fan a bocca ...

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - Gazzetta_it : Juve tra Dybala e Raspadori: la Signora parla con Paulo ma studia l'erede - GiovaAlbanese : Effetto triplo del #calciomercato di gennaio della #Juventus ? ?? #Gatti ?? #Vlahovic ?? #Zakaria ?? #TreSuTre ?????? - sportli26181512 : Entusiasmo sì, esaltazione no: tutto ciò che va migliorato in questa Juve: Per la prima volta, in quasi tre anni, i… - FabioMeli10 : RT @junews24com: De Ligt via in estate? «Può succedere di tutto». Parla l'ex Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Fiorentina, il tentativo last minute di non vendere Vlahovic alla Juventus Questo passaggio intermedio della trattativa fa capire che, nonostante sia difficilmente accettabile l'ennesimo 'affare' con la Juventus, prima di chiudere la cessione la dirigenza viola ha fatto di ...

CMIT TV - Colpo Berardi, nessun dubbio: 'Ce lo vedrei bene' ... Daniele Daino ha parlato a 360 gradi: dalla coppa Italia al mercato di gennaio della Juventus, ... Calciomercato Milan, Daino consiglia: 'Berardi ideale' Pioli © LaPresseDaniele Daino si sofferma anche ...

Calciomercato Juve: due grandi nomi per la difesa Calciomercato.com Come vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis Rojadirecta in Italiano Video PirloTV di Coppa Italia La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus ...

Quale sarà la valutazione di Giovinco su FIFA 22? Si sa, il calcio non riguarda più solo il campo ... veniva dal suo primo scudetto vinto con la Juventus. Inutile dire che Sebastian Giovinco, ormai 35enne e con 6 mesi da svincolato alle spalle, non ...

Questo passaggio intermedio della trattativa fa capire che, nonostante sia difficilmente accettabile l'ennesimo 'affare' con la, prima di chiudere la cessione la dirigenza viola ha fatto di ...... Daniele Daino ha parlato a 360 gradi: dalla coppa Italia al mercato di gennaio della, ...Milan, Daino consiglia: 'Berardi ideale' Pioli © LaPresseDaniele Daino si sofferma anche ...La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus ...Si sa, il calcio non riguarda più solo il campo ... veniva dal suo primo scudetto vinto con la Juventus. Inutile dire che Sebastian Giovinco, ormai 35enne e con 6 mesi da svincolato alle spalle, non ...