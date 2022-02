Cagliari, 37enne trovata morta in casa in una pozza di sangue: non si esclude l’omicidio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una donna di 37 anni è stata trovata morta in casa, in una pozza di sangue, a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause della morte ma non si esclude la pista dell’omicidio. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una donna di 37 anni è statain, in unadi, a Sestu, nella città metropolitana di. Sul posto carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause della morte ma non sila pista del. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

