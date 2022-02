Big assicurativi a caccia di 7mila professioni in ambito tech e digital (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ partita la ricerca di profili professionali tech e digital da inserire nel mercato assicurativo. Secondo le previsioni di Iia entro il 2024 saranno inseriti all’interno filiera 7 mila nuovi profili con competenze tecnologiche avanzate: ingegnere robotico, esperti di analisi dei dati e in cybersecurity, cloud architect, ecc., ma si punterà anche sulla formazione di top manager, intermediari e dipendenti in ambito tecnologico e digitale per superare il forte gap ancora esistente. E’ quanto emerge dal Report competenze 2022 realizzato da Iia-Italian insurtech association, dedicato ad analizzare il livello di competenze dei professionisti all’interno della filiera assicurativa in rapporto all’evoluzione del mercato e che ha coinvolto oltre 150 soggetti del settore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ partita la ricerca di profili professionalida inserire nel mercato assicurativo. Secondo le previsioni di Iia entro il 2024 saranno inseriti all’interno filiera 7 mila nuovi profili con competenze tecnologiche avanzate: ingegnere robotico, esperti di analisi dei dati e in cybersecurity, cloud architect, ecc., ma si punterà anche sulla formazione di top manager, intermediari e dipendenti intecnologico ee per superare il forte gap ancora esistente. E’ quanto emerge dal Report competenze 2022 realizzato da Iia-Italian insurassociation, dedicato ad analizzare il livello di competenze deisti all’interno della filiera assicurativa in rapporto all’evoluzione del mercato e che ha coinvolto oltre 150 soggetti del settore ...

lifestyleblogit : Big assicurativi a caccia di 7mila professioni in ambito tech e digital - - lifestyleblogit : Big assicurativi a caccia di 7mila professioni in ambito tech e digital - - StraNotizie : Big assicurativi a caccia di 7mila professioni in ambito tech e digital - andreagiacobin1 : Il flop della società dei 3 big assicurativi. Novità dal mio blog. #cerchiai #corbello #paparella @aniaufficiale… -