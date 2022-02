Banca Ifis, previsto utile netto di 400 milioni nel triennio 2022-2024 (Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, presieduto dal Vice Presidente Ernesto Furstenberg Fassio, ha approvato il Business Plan 2022-2024.Banca Ifis continuerà a focalizzarsi sui segmenti di business a più alta opportunità di crescita e redditività per rafforzare la leadership di mercato: Commercial & Corporate Banking per le PMI e Npl.Nel 2024 previsti 164 milioni di euro di utile netto (161 milioni di euro di utile di pertinenza della Capogruppo) e un ROE del 9%; nel triennio 2022-2024 atteso un utile netto cumulato di oltre 400 milioni di euro. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto dal Vice Presidente Ernesto Furstenberg Fassio, ha approvato il Business Plancontinuerà a focalizzarsi sui segmenti di business a più alta opportunità di crescita e redditività per rafforzare la leadership di mercato: Commercial & Corporate Banking per le PMI e Npl.Nelprevisti 164di euro di(161di euro didi pertinenza della Capogruppo) e un ROE del 9%; nelatteso uncumulato di oltre 400di euro. La ...

