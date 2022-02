Zumba | pilates | boxe o pattini a rotelle?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è chi si allena ballando, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn sono in prima fila, chi saltando sul trampolino elastico come Eva Longoria, mentre TikTok sta segnando un ritorno dei pattino acosì tanto anni Ottanta. Senza contare la pool dance di Maddalena Corvaglia e JLo. Tra i trend dello sport? A sorpresa il divertimento che sta diventando fondamentale mentre ci si allena. Non solo quindi un momento salutare, lo sport si è trasformato in un momento divertente, magari da fare a ritmo di musica, ideale per tenersi in forma e soprattutto per sfogarsi. «Se c’è una cosa che la pandemia ha portato, è la voglia delle persone di muoversi, di scaricare le energie accumulate durante i mesi di inattività. E alcune di queste discipline, specie quelle a ritmo di musica, sono ideali anche per chi è alle prime armi» precisa Paola Miretta, Personal&Fitness Trainer. ...