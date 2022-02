VIDEO Curling, oro nel doppio misto italiano a Pechino 2022: i festeggiamenti in piazza a Cortina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una vera e propria impresa. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono entrati a tutti gli effetti nella storia dello sport italiano. I due azzurri hanno conquistato l’oro per il Curling doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Parliamo della prima medaglia olimpica di sempre per il Curling azzurro, che mai aveva potuto solo sognare di salire sul podio ai Giochi e anche ai Mondiali. L’Italia, in una specialità così particolare, ha fatto centro, completando un percorso netto di undici vittorie in altrettanti incontri. Un qualcosa di pazzesco e anche in Finale la coppia norvegese formata da Kristin Skaslien e da Magnus Nedregotten si è dovuta inchinare sullo score di 8-5. E così per Mosaner da Cembra e per Stefania Constantini da Cortina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una vera e propria impresa. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono entrati a tutti gli effetti nella storia dello sport. I due azzurri hanno conquistato l’oro per ilai Giochi Olimpici Invernali di. Parliamo della prima medaglia olimpica di sempre per ilazzurro, che mai aveva potuto solo sognare di salire sul podio ai Giochi e anche ai Mondiali. L’Italia, in una specialità così particolare, ha fatto centro, completando un percorso netto di undici vittorie in altrettanti incontri. Un qualcosa di pazzesco e anche in Finale la coppia norvegese formata da Kristin Skaslien e da Magnus Nedregotten si è dovuta inchinare sullo score di 8-5. E così per Mosaner da Cembra e per Stefania Constantini da...

