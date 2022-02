Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 20:30 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CHIUSA VIA LAURENTINA DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENESE A VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO IN DIREZIONE Roma E’ DEVIATO SULLA ROTATORIA DI VIA LAURENTINA/VALLERANO E IN USCITA SU VIA DI TOR PAGNOTTA SUL RACCORDO ANULARE SONO CHIUSE LE RAMPE IN ENTRATA E IN USCITA PERTANTO, CI SONO CODE IN INTERNA REA LAURENTINA E PONTINA FORTI DISAGI, TRAFFICO RALLENTATO E CODE SU TUTTE LE STRADE NELL’AREA CIRCOSTANTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGIONALE FLACCA OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA, NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA I LAVORI SONO IN PROGRAMMA SINOAL 28 FEBBRAIO, CON CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 PREVISTA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSA VIA LAURENTINA DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENESE A VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRAFFICO IN DIREZIONEE’ DEVIATO SULLA ROTATORIA DI VIA LAURENTINA/VALLERANO E IN USCITA SU VIA DI TOR PAGNOTTA SUL RACCORDO ANULARE SONO CHIUSE LE RAMPE IN ENTRATA E IN USCITA PERTANTO, CI SONO CODE IN INTERNA REA LAURENTINA E PONTINA FORTI DISAGI, TRAFFICO RALLENTATO E CODE SU TUTTE LE STRADE NELL’AREA CIRCOSTANTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGIONALE FLACCA OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA, NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA I LAVORI SONO IN PROGRAMMA SINOAL 28 FEBBRAIO, CON CHIUSURA NOTTURNA DALLE 22 ALLE 6 PREVISTA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Cerimonia viale Libia/piazza Gondar, chiusure temporanee e deviazioni bus - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Tuscolana, tra via di Vermicino e Frascati - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via di Tor Carbone. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via di Vallerano, tra via Laurentina e via Pontina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Laurentina, tra viale dell'Umanesimo e via di Acqua Acetosa Ostiense -

