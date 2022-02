Una statua per Margherita Hack, prima in Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà realizzata a Milano la prima scultura sul suolo pubblico in Italia dedicata a una scienziata. L'opera, che ritrae la celebre astrofisica Margherita Hack, di cui quest'anno ricorre il centenario ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà realizzata a Milano lascultura sul suolo pubblico indedicata a una scienziata. L'opera, che ritrae la celebre astrofisica, di cui quest'anno ricorre il centenario ...

Advertising

AndreaDianetti : Fate una statua alla Ferilli. #Sanremo2022 - amanodisarmata_ : se mi trovate 2 biglietti per #rkomi a roma il 6 maggio vi giuro vi faccio una statua #taxidriverclubtour2022 - AmonAnders : @GiacomoGorini Rispetterò la scienza al 100% quando troverà il modo di far riscrescere i capelli! Faccio costruire… - SkyTG24 : A #Milano una statua per Margherita Hack: è la prima in Italia di una scienziata - xtomlinsonju : @1kikioz @VannaiolaGabry IO TI FACCIO UNA STATUA D'ORO -