Sofia Goggia non sa ancora se gareggerà a Pechino

Advertising

Eurosport_IT : 'Il carico emotivo è enorme, ho pianto tutta la mattina, star bene è un miraggio. Essere qui ti mette di fronte a t… - Eurosport_IT : Quando scopri che Sofia Goggia è partita per Pechino! ?????? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI | #Beijing2022 |… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - codeghino10 : RT @Corriere: Sofia Goggia è tornata sugli sci a Yanqing: l'obiettivo è riuscire a partecipare alla discesa olimpica del 15 febbraio. Con l… - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Sofia Goggia è tornata sugli sci a Yanqing: l'obiettivo è riuscire a partecipare alla discesa olimpica del 15 febbraio. Con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Commenta per primo Caro Leo Turrini, ma non è che sventolare il tricolore alla cerimonia inaugurale della Olimpiade porta jella? 'Dici?' Beh, aè successo quello che sappiamo. La sua sostituta Michela Moioli era la favorita per il bis nello snowboard e invece… 'Invece è andata male, purtroppo. Lo sport dà e prende, ...I giorni passano estringe i denti per recuperare in tempo per la gara di discesa olimpica di Pechino , dove proverà a difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Pyeongchang . L'Azzurra, vittima di un ...Sofia Goggia la rincuora «Sorella d’Italia ti voglio bene. E ti abbraccio tanto… E più forte di prima!!!”: con queste parole Sofia Goggia ha rincuorato in una storia su Instagram l’amica ...La bergamasca, campionessa in carica, si è arresa nelle semifinali dello snowboardcross, dopo aver dominato in scioltezza qualificazioni, ottavi e quarti. Nella Finale A la Jacobellis si è rivestita d ...