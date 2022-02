Sharon Stone, ecco la serata perfetta con il suo Best Friend (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli uomini di tutto il mondo farebbero a gara per trascorrere una serata con lei. Ma Sharon Stone a 63 anni ha fatto la sua scelta: c’è un Best Friend nella sua vita. L’unico con il privilegio di passare una serata con la diva del cinema sul divano di casa, tra coccole e film. Si chiama Bandit ed è un bulldog. È lui che ha rubato il cuore della star. E lei, ora, fa le presentazioni ufficiali su Instagram. Sharon Stone, 63 anni, ha rivelato tempo fa di aver chiuso con l’amore. Sarà vero? Lei su Instagram dichiara che la sua serata perfetta è in compagnia di Bandit, il suo… bulldog! (Ansa) Sharon Stone e il suo migliore amico Leggi su amica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli uomini di tutto il mondo farebbero a gara per trascorrere unacon lei. Maa 63 anni ha fatto la sua scelta: c’è unnella sua vita. L’unico con il privilegio di passare unacon la diva del cinema sul divano di casa, tra coccole e film. Si chiama Bandit ed è un bulldog. È lui che ha rubato il cuore della star. E lei, ora, fa le presentazioni ufficiali su Instagram., 63 anni, ha rivelato tempo fa di aver chiuso con l’amore. Sarà vero? Lei su Instagram dichiara che la suaè in compagnia di Bandit, il suo… bulldog! (Ansa)e il suo migliore amico

Advertising

rexforte1 : Molto imperfetto, vero! Però io preferisco le donne naturali con il loro difetti, naso importante, principio di cel… - Barbarab1974FAN : Sono un po’ meno faiga di Sharon Stone in nove settimane e mezzo - MariannaDeSimo2 : @BiagioBuonocor1 @MotoShowR @AriFansPage Si Si. tra l'altro durante una di quelle inquadrature a figura intera! aò… - classicalball85 : RT @amoiltrash: Parla sempre lei, non fa parlare nessuno. Deve primeggiare su tutti e appena arriva qualcuna che le può rubare spazio parte… - machemefregaame : RT @amoiltrash: Parla sempre lei, non fa parlare nessuno. Deve primeggiare su tutti e appena arriva qualcuna che le può rubare spazio parte… -