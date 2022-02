Selvaggia Lucarelli autrice del non monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo: il ringraziamento su Instagram (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il non monologo interpretato dall’attrice Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo, durante l’ultima serata della kermesse, ha avuto un’autrice molto nota alla televisione: la giornalista Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle ha infatti annunciato di essere l’autrice con un post su Instagram, in cui spiega la grande gioia di aver aiutato l’attrice a esprimere i suoi pensieri sul palco dell’Ariston. Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha scritto il non monologo di Sabrina Ferilli Sarebbe Selvaggia Lucarelli l’autrice del non monologo di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il noninterpretato dall’attriceal Festival di, durante l’ultima serata della kermesse, ha avuto un’molto nota alla televisione: la giornalista. La giudice di Ballando con le stelle ha infatti annunciato di essere l’con un post su, in cui spiega la grande gioia di aver aiutato l’attrice a esprimere i suoi pensieri sul palco dell’Ariston.ha scritto il nondiSarebbel’del nondi ...

