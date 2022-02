"Se hai gambe importanti, eviti le calze a rete". Emma replica a tono (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete'. Parte con questa scritta, che campeggia sotto il viso di Davide Maggio, il video della cantante Emma Marrone che sui social replica al giornalista circa il commento fatto sul... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'Se hai una gamba importantedi mettere le'. Parte con questa scritta, che campeggia sotto il viso di Davide Maggio, il video della cantanteMarrone che sui socialal giornalista circa il commento fatto sul...

LykanLA : @Bismarck888 @E_Sylveon Perché non hai idea della situazione dottorandi o ricercatori... io son scappato a gambe levate. - THIELSPAM : RT @ireneduvaI: Io, se Dio vuole, non son tua madre, non ho nemmeno le palle quadre, tu hai la fantasia delle idee contorte, vai con la men… - GFucci58 : RT @marcobrown55: Se dico: Davide Maggio non può indossare le camicie perché ha la panza ti offendi? Se dico che non puoi indossare i panta… - sugamanosuga : oh zi mica hai detto che le calze a rete sono brutte, hai detto che le sue gambe non erano adatte (e poi fatto un a… - jarvis146 : @gyn_lemon Spettacolo hai le gambe come Zaniolo -