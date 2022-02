Scosse di terremoto a Reggio Emilia: la più forte di magnitudo 4.3 con epicentro a Correggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due Scosse di terremoto, a poco più di un’ora di distanza l’una dall’altra, sono state registrate oggi, 9 febbraio, in Emilia-Romagna. E poi altre tre, più leggere. La prima ha avuto una magnitudo di 4.0, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), ad una profondità di 7 chilometri, ed è stata avvertita nettamente nella bassa Emiliana, poco prima delle 20. La seconda scossa, secondo l’Ingv di magnitudo 4.3, è arrivata dopo le 21, a tre chilometri da CorReggio (Reggio Emilia), ed è stata avvertita anche a Bologna e a Modena: qui, al Teatro comunale, diverse persone sono uscite in strada. Ilenia Malavasi, sindaca di CorReggio, ha spiegato all’agenzia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Duedi, a poco più di un’ora di distanza l’una dall’altra, sono state registrate oggi, 9 febbraio, in-Romagna. E poi altre tre, più leggere. La prima ha avuto unadi 4.0, connel comune di Bagnolo in Piano (), ad una profondità di 7 chilometri, ed è stata avvertita nettamente nella bassana, poco prima delle 20. La seconda scossa, secondo l’Ingv di4.3, è arrivata dopo le 21, a tre chilometri da Cor), ed è stata avvertita anche a Bologna e a Modena: qui, al Teatro comunale, diverse persone sono uscite in strada. Ilenia Malavasi, sindaca di Cor, ha spiegato all’agenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Scosse terremoto Terremoto in Emilia Romagna, due scosse: la seconda di magnitudo 4.3 "Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a cose o persone" twitta il Dipartimento della Protezione civile dopo le due scosse di terremoto ...

Terremoto, 3 scosse tra Reggio Emilia e Modena. Bonaccini:"Al momento non si registrano danni" Almeno tre scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Reggio Emilia nella serata di oggi 9 febbraio Almeno tre scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Reggio Emilia nella serata ...

Doppio terremoto nel Nord Italia: scosse avvertite anche in Lombardia MilanoToday Terremoto nel Reggiano, doppia scossa e gente in strada REGGIO EMILIA - Le scosse sono state avvertite poco prima delle 20 e a distanza di circa un'ora. Gli epicentri dei due eventi sismici sono Bagnolo in Piano (magnitudo 4.0) e Correggio (4.3). Non si ...

Terremoto oggi in Emilia: scosse avvertite tra Reggio Emilia e Modena Terremoto oggi in Emilia Romagna, tra Modena e Reggio Emilia. Due le scosse avvertite. La prima, della durata di tre-quattro secondi pochi minuti prima delle ore 20 (alle 19:55, per la precisione), è ...

